02 октября 2024, 20:39
Петрозаводчан приглашают поболеть за юных футболистов
Матчи юношеской футбольной лиги пройдут на стадионе «Юность»
В ближайшую субботу, 5 октября, в Петрозаводске пройдут заключительные в этом сезоне матчи юношеской футбольной лиги. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
Игры пройдут на стадионе «Юность». Воспитанники спортивной школы №7 карельской столицы поборются за победу со своими сверстниками из Вологды. Начало игр - в 10:00.
Помимо этого, 4 октября на том же поле стадиона «Юность» пройдет матч молодежной футбольной лиги. В 15:00 наши футболисты также сыграют с командой из Вологды. // Фото: unsplash.com / Emilio Garcia