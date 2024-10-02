Петрозаводчан приглашают поболеть за юных футболистов

В ближайшую субботу, 5 октября, в Петрозаводске пройдут заключительные в этом сезоне матчи юношеской футбольной лиги. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Игры пройдут на стадионе «Юность». Воспитанники спортивной школы №7 карельской столицы поборются за победу со своими сверстниками из Вологды. Начало игр - в 10:00.

Помимо этого, 4 октября на том же поле стадиона «Юность» пройдет матч молодежной футбольной лиги. В 15:00 наши футболисты также сыграют с командой из Вологды. // Фото: unsplash.com / Emilio Garcia