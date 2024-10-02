Команда «Хорс Карелия» проиграла московскому «Динамо»

В Кондопоге прошел очередной матч регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги. Команда «Хорс Карелия» встречалась с московским «Динамо».

Кондопожане не смогли справиться с молодежкой именитого столичного клуба. В первом периоде голов забито не было, но в следующих двух двадцатиминутках москвичи забили трижды. Итог - поражение карельских хоккеистов - 0:3.

В девяти матчах сезона кондопожане одержали две победы при семи поражениях. Команда находится на 33-м месте в таблице МХЛ. // Фото пресс-службы МХК «Хорс Карелия»