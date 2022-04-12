«Без меня меня женили». Бизнесмена «втёмную» использовали в пропаганде

Текст: Георгий Чентемиров

Директор компании "Karjala Park" Дмитрий Кузнецов обнаружил себя в числе участников акции “#МыРаботаем”. Под таким хэштегом в соцсетях распространяются позитивные материалы о том, как российские предприятия бодро преодолевают несущественные экономические трудности и крепчают от западных санкций. Акция проходит по всей России, материалы (чаще всего видеоролики) размещают в пабликах органов власти.

Дмитрий об этом “всероссийском флешмобе” не знал и участником его становиться не собирался. Кузнецов говорит, что его и его коллег попросту обманули.

— Нам позвонила редактор с “Сампо ТВ” (Финансируемая из бюджета телекомпания правительства Карелии. — Авт.) и сказала, что они снимают новостные сюжеты о том, как себя сейчас чувствует туристический бизнес, есть ли поток посетителей, повлияли ли как-то санкции. Я осторожно отношусь к политической тематике, поэтому расспросил, как будет выглядеть сюжет, и попросил список вопросов. Мне его предоставили. Там был вопрос и про санкции, и я не видел проблемы в том, чтобы честно рассказать, как именно они повлияли на турбизнес, — говорит коммерсант.

Дмитрий Кузнецов. Фото: Валерий Поташов // Столица на Онего

Через два дня приехала съемочная группа. Журналист задал все вопросы, оператор снял “картинку” — снегоходы, собак… Дмитрий Кузнецов попросил перед публикацией прислать сюжет на случай возможных ошибок. Ему это пообещали (Предварительное согласование не установлено законом о СМИ, но журналисты часто идут навстречу героям публикаций и присылают материал на сверку из вежливости или во избежание неточностей. — Авт.). Однако на почту "Karjala Park" ничего не пришло.

— А в субботу я с удивлением узнал, что в карельских СМИ и соцсетях, в том числе на личной страничке Парфенчикова, оказался этот чудесный материал. И с не меньшим удивлением я выяснил, что мы присоединились к всероссийской акции! — говорит бизнесмен.

Кузнецов клянется, что ни про какую всероссийскую акцию в переговорах с “Сампо ТВ” он не слышал.

— Это был сюрприз. Как говорится, “без меня меня женили”. Если бы мне сказали, хочу ли я поучаствовать в такой акции, — точно нет. Потому что все происходящее на бизнес влияет не очень хорошо. Блокирование систем бронирования, удорожание запчастей на снегоходы, корма для собак. Системы бронирования, к примеру, давали нам около 40 процентов клиентов. Мы вынуждены больше вкладываться в рекламу. Рушатся наши планы на развитие и строительство — в связи со скачками цен на стройматериалы.

"Мы продолжаем работать, это да; но как бы мы работали, если бы не нужно было выживать, совсем другой разговор. И я обо всем этом журналисту рассказал. А в итоге получился посыл, будто санкции нам нипочем",

— возмущается Дмитрий Кузнецов.

Бизнесмен сразу же связался с редактором. Ему ответили, что фирма давала согласие на съемку.

— Я напомнил, что в разговорах с нами ни про какие акции речи не шло. Тогда мне заявили: мы это вообще не для себя снимали, а просто сняли сырье, которое отправили в Центр управления регионом, а ЦУР уже из этого сделал ролики, — рассказывает бизнесмен.

Кузнецов попросил связаться с ЦУРом и объяснить, что его компания не готова участвовать ни в каких “флешмобах”. В итоге ролик откуда-то убрали, но на страничке губернатора он так и висит, как и в правительственном паблике “Республика Карелия”. Совокупная аудитория обеих площадок — более 150 тысяч человек.

К слову, администраторы паблика «Республика Карелия» удалили комментарий фотографа Игоря Подгорного, который написал, что бизнесмен поучаствовал в съемке пропагандистского ролика без своего согласия.

Сам Кузнецов высказаться по этому поводу не смог: по его словам, он заблокирован и в правительственном паблике, и на странице губернатора. Причиной стали комментарии, оставленные Кузнецовым в последние недели.

Портал “Петрозаводск говорит” отправился за комментарием на “Сампо ТВ”. Главный редактор канала Андрей Раев сказал, что под диктофон говорить не будет (несколько странная позиция для журналиста, если честно). Потом он сказал, что с проблемой до сих пор разбираются, хотя с момента ее возникновения прошло четыре дня. Затем Раев заявил, что фирму, конечно, предупреждали о съемках для ЦУРа — иначе и быть не могло. По предположению Раева, сотрудница “Karjala Park”, с которой общалась редактор канала, просто чего-то не поняла или не передала своему руководителю. Что касается самого сюжета, он сейчас в работе, и скоро его пошлют на согласование.

Мы попытались спросить самого редактора, рассказала ли она предпринимателям о "двойном назначении" съемки. Однако сотрудница телеканала отказалась от комментариев.

Дмитрий Кузнецов категорически отрицает, что их предупреждали.

— Сейчас очень острая ситуация, и мы крайне внимательны к любым “акциям”, — говорит предприниматель. — Если бы мне сказали: “Мы приедем снимать сырье для ЦУРа”, — я бы ответил: “До свидания”. И все мои коллеги тоже очень настороженны в этом плане. Пропустить мимо ушей такое никто бы не смог.

Переговоры между редактором и “Karjala Park” велись по телефону и не записывались, поэтому бизнесменам нужно либо верить на слово, либо нет. В этом месте опытный пропагандист мог бы ввернуть что-нибудь типа “всей правды мы никогда не узнаем”. Есть, однако, непреложный факт: градус пропаганды на всех медийных площадках России сегодня достиг немыслимых, запредельных высот. А на информационной войне… Простите, в информационной спецоперации все средства хороши. // Фото: turbaza.ru