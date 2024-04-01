01 апреля 2024, 12:05
Бетонный забор упал и насмерть придавил первоклассницу
Семилетняя девочка погибла из-за несчастного случая в Мытищах
На семилетнюю девочку в Мытищах рухнула бетонная секция забора. Первоклассница скончалась на месте, сообщили 1 апреля в пресс-службе подмосковного СУ СКР.
Трагедия случилась накануне, тело девочки нашли примерно в пять часов вечера в 1-м Рупасовском переулке.
- В результате причиненных травм семилетняя девочка скончалась на месте происшествия,
- рассказали в прокуратуре Московской области.
Уголовное дело возбудили по статье о халатности и причинении смерти по неосторожности. // фото: прокуратура Московской области