Бетонный забор упал и насмерть придавил первоклассницу

На семилетнюю девочку в Мытищах рухнула бетонная секция забора. Первоклассница скончалась на месте, сообщили 1 апреля в пресс-службе подмосковного СУ СКР.

Трагедия случилась накануне, тело девочки нашли примерно в пять часов вечера в 1-м Рупасовском переулке.

- В результате причиненных травм семилетняя девочка скончалась на месте происшествия,

- рассказали в прокуратуре Московской области.

Уголовное дело возбудили по статье о халатности и причинении смерти по неосторожности. // фото: прокуратура Московской области