08 февраля 2025, 18:06
Беспилотник атаковал Вологодскую область
Об отражении атаки сообщил в мессенджере губернатор области Роман Филимонов
Днем 8 февраля в Вологодской области отразили атаку беспилотника.
БПЛА самолетного типа долетел до Вологодской области, но был подавлен. Как сообщил губернатор Роман Филимонов в телеграм-канале, в 13:50 над Шекснинским районом зафиксирован и успешно подавлен БПЛА самолетного типа.
Беспилотник упал в лесном массиве. На месте падения работали экстренные службы. // фото unsplash.com