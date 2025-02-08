Беспилотник атаковал Вологодскую область

Днем 8 февраля в Вологодской области отразили атаку беспилотника.

БПЛА самолетного типа долетел до Вологодской области, но был подавлен. Как сообщил губернатор Роман Филимонов в телеграм-канале, в 13:50 над Шекснинским районом зафиксирован и успешно подавлен БПЛА самолетного типа.

Беспилотник упал в лесном массиве. На месте падения работали экстренные службы. // фото unsplash.com