Бензин продолжает дорожать в России

За неделю с 24 по 31 мая средняя цена литра бензина в России выросла на 6 копеек. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

По данным статистики, рост цен наблюдался в 37 регионах страны. Кое-где топливо незначительно подешевело.

Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 5 копеек - до 45,12 рубля за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 6 копеек - до 48,75 рубля за литр, а стоимость бензина Аи-98 стала выше на 7 копеек - до 55,44 рубля за литр.

Дизельное топливо выросло в цене на 11 копеек - до 49,71 рубля за литр. Фото rus-news.online