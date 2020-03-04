Белые «Жигули» дрифтовали на перекрестке Петрозаводска

Онлайн-камеры компании «Ситилинк» засняли дорожный инцидент, произошедший на перекрестке улиц Гоголя и Антикайнена. Автомобилист за рулем белого ВАЗа несколько минут дрифтовал на перекрестке.

Похожий инцидент произошел ночью 4 марта на улице Ровио. Водители сразу двух автомобилей дрифтовали на скользкой дороге: судя по видео, оба автомобилиста значительно превысили скорость. Видеозапись произошедшего была опубликована сообществом «ДТП Петрозаводска и Карелии». Участники группы осудили гонщиков за опасную езду.

Ранее водитель устроил дрифт средь бела дня в центре Петрозаводска. Городская камера наблюдения записала проезд автомобилиста «на своей волне» по карельской столице.