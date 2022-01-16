Беломорчанин изрезал ножом возлюбленную за отказ жить вместе

58-летнего беломорчанина арестовали по обвинению в покушении на убийство возлюбленной.

Ночью 14 января между мужчиной и женщиной произошел конфликт из-за ее отказа проживать с ним. В этот момент мужчина был нетрезв. По версии следователей, вблизи жилого дома на Лососинском шоссе в Петрозаводске мужчина нанес подруге множественные ножевые ранения. Пострадавшую экстренно госпитализировали. Медики спасли ей жизнь.

Следователям известно, что беломорчанин ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В СК считают, что мужчина заранее спланировал преступление и заблаговременно приобрел нож.

15 января по ходатайству следователя обвиняемого заключили под стражу. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, расследование продолжается. (фото пресс-центр СК по РК)