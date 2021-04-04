Бегунья из Карелии вошла в десятку на чемпионате России по марафону

В Сочи 3 апреля прошел чемпионат России по марафонскому бегу. Соревнования состоялись на трассе, принимающей гран-при России «Формулы-1», сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Турнир в Олимпийском парке собрал 79 спортсменов из 34 регионов страны. Приняла в нем участие и бегунья из Карелии Елизавета Ерохина.

Наша землячка, мастер спорта России, пробежала дистанцию в 42 километра 195 метров за 2 часа 38 минут и заняла высокое девятое место. Фото twimg.com