04 апреля 2021, 17:09
Спорт

Бегунья из Карелии вошла в десятку на чемпионате России по марафону

Елизавета Ерохина успешно выступила на соревнованиях в Олимпийском парке в Сочи

В Сочи 3 апреля прошел чемпионат России по марафонскому бегу. Соревнования состоялись на трассе, принимающей гран-при России «Формулы-1», сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Турнир в Олимпийском парке собрал 79 спортсменов из 34 регионов страны. Приняла в нем участие и бегунья из Карелии Елизавета Ерохина.

Наша землячка, мастер спорта России, пробежала дистанцию в 42 километра 195 метров за 2 часа 38 минут и заняла высокое девятое место. Фото twimg.com

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Елизавета Ерохина
Сочи
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