Молодежная сборная России по футболу вылетела с чемпионата Европы

Молодежная сборная России уступила в матче с датчанами на чемпионате Европы по футболу. Встреча завершилась со счетом 0:3 не в пользу нашей команды, сообщает news.sportbox.ru.

Игроки команды Дании забили первые два гола в начале первого тайма. Третий гол в ворота нашей сборной забили на 90-й минуте встречи. Таким образом, команда завершила свое выступление на крупном турнире.

Россияне с тремя очками заняли третье место в группе C. Сборная не смогла пробиться в четвертьфинал. Сборная Дании финишировала на первой строчке, вторые - французы.

Напомним, молодежная сборная успешно начала групповой этап, обыграв исландцев со счетом 4:1. В следующем матче россияне проиграли французам со счетом 0:2.

Матчи четвертьфинала пройдут 31 мая, полуфиналы - 3 июня, финал 6 июня. (фото runews24.ru)