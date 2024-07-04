04 июля 2024, 16:46
Бегун из Петрозаводска стал призером соревнований в Петербурге
Алексей Смирнов успешно выступил на марафоне «Белые ночи»
В Санкт-Петербурге состоялся культовый марафон «Белые ночи». В нем приняли участие тысячи спортсменов, среди которых лучшие бегуны России, а также гости из Кении и Эфиопии, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».
Участники соревновались на дистанциях 42 километра и 10 километров. Успешно выступил в Северной столице ветеран карельского спорта Алексей Смирнов.
На дистанции 10 километров наш земляк взял серебро в возрастной категории 45-49 лет. В общем зачете он занял высокое 114-е место среди 4447 стартовавших. // Фото: unsplash.com / Bruno Nascimento