Бегун из Петрозаводска стал призером соревнований в Петербурге

В Санкт-Петербурге состоялся культовый марафон «Белые ночи». В нем приняли участие тысячи спортсменов, среди которых лучшие бегуны России, а также гости из Кении и Эфиопии, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Участники соревновались на дистанциях 42 километра и 10 километров. Успешно выступил в Северной столице ветеран карельского спорта Алексей Смирнов.

На дистанции 10 километров наш земляк взял серебро в возрастной категории 45-49 лет. В общем зачете он занял высокое 114-е место среди 4447 стартовавших. // Фото: unsplash.com / Bruno Nascimento