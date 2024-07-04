04 июля 2024, 16:46
Спорт

Бегун из Петрозаводска стал призером соревнований в Петербурге

Алексей Смирнов успешно выступил на марафоне «Белые ночи»

В Санкт-Петербурге состоялся культовый марафон «Белые ночи». В нем приняли участие тысячи спортсменов, среди которых лучшие бегуны России, а также гости из Кении и Эфиопии, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Участники соревновались на дистанциях 42 километра и 10 километров. Успешно выступил в Северной столице ветеран карельского спорта Алексей Смирнов.

На дистанции 10 километров наш земляк взял серебро в возрастной категории 45-49 лет. В общем зачете он занял высокое 114-е место среди 4447 стартовавших. // Фото: unsplash.com / Bruno Nascimento

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Метки: 
бег
марафон
алексей смирнов
Петрозаводск
Санкт-Петербург