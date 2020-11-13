13 ноября 2020, 14:59
Бдительные соседи, заметив дым, вызвали пожарных в Калевале
«Погорелец» утверждает, что это была уже третья попытка испортить ему приготовление деликатеса
Удивительно позитивный и добрый ролик опубликовали сегодня в паблике ГКУ РК "ОПС по Калевальскому району"
Обеспокоенные густыми клубами дыма, которые валят с соседнего участка, добрые люди вызывают пожарных. Те – «в силах тяжких» несутся к месту происшествия, готовясь сразиться с огнем… А на месте…
А дальше – смотрите в ролике! :)
В общем, как написано в паблике:
Тут все молодцы - и бдительные соседи, и оперативные пожарные, и предприимчивый хозяин)))
Хороших всем выходных!