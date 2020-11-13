13 ноября 2020, 14:59
Происшествия

Бдительные соседи, заметив дым, вызвали пожарных в Калевале

«Погорелец» утверждает, что это была уже третья попытка испортить ему приготовление деликатеса

Удивительно позитивный и добрый ролик опубликовали сегодня в паблике ГКУ РК "ОПС по Калевальскому району"

Обеспокоенные густыми  клубами дыма, которые валят с соседнего участка, добрые люди вызывают пожарных. Те – «в силах тяжких» несутся к месту происшествия, готовясь сразиться с огнем… А на месте…

А дальше – смотрите в ролике! :)

В общем, как написано в паблике:

Тут все молодцы - и бдительные соседи, и оперативные пожарные, и предприимчивый хозяин)))

Хороших всем выходных!

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Метки: 
Карелия
Калевала
Пожарные
Курьез