Бдительные соседи, заметив дым, вызвали пожарных в Калевале

Удивительно позитивный и добрый ролик опубликовали сегодня в паблике ГКУ РК "ОПС по Калевальскому району"



Обеспокоенные густыми клубами дыма, которые валят с соседнего участка, добрые люди вызывают пожарных. Те – «в силах тяжких» несутся к месту происшествия, готовясь сразиться с огнем… А на месте…

А дальше – смотрите в ролике! :)

В общем, как написано в паблике:

Тут все молодцы - и бдительные соседи, и оперативные пожарные, и предприимчивый хозяин)))

Хороших всем выходных!