Мошенники разными способами обманули четырех жителей Карелии

За прошедшие сутки телефонные мошенники обманули еще нескольких жителей Карелии. Жертвами злодеев стали жители Петрозаводска, Прионежья, Кеми и Костомукши, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Так, в карельской столице крупной суммы лишился 68-летний мужчина. Ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он убедил пенсионера снять с карты сбережения - 145 тысяч рублей - и перевести их на, якобы, безопасный счет. Таким же способом мошенник обманул 72-летнюю жительницу Кеми, она лишилась 50 тысяч рублей.

В Костомукше на удочку злоумышленников попалась 20-летняя девушка. Она перевела 6 тысяч рублей своей подруге, которая попросила о помощи через соцсеть. Правда, потом выяснилось, что страницу подруги взломали, а деньги ушли мошенникам.

Еще одной жертвой злодеев стал 44-летний житель Прионежского района. Мужчина нашел в Сети объявление о продаже компьютерного кресла, связался с продавцом, и тот попросил его ввести данные своей карты на определенном сайте, якобы, для оплаты заказа. После выполнения этих действий наш земляк лишился 14400 рублей.

Полиция проводит проверку по всем обращением и просит жителей республики быть осторожными при общении в Интернете.