13 ноября 2020, 14:49
Происшествия

Мошенники разными способами обманули четырех жителей Карелии

Полиция проводит проверки по фактам совершения очередных дистанционных преступлений

За прошедшие сутки телефонные мошенники обманули еще нескольких жителей Карелии. Жертвами злодеев стали жители Петрозаводска, Прионежья, Кеми и Костомукши, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Так, в карельской столице крупной суммы лишился 68-летний мужчина. Ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он убедил пенсионера снять с карты сбережения - 145 тысяч рублей - и перевести их на, якобы, безопасный счет. Таким же способом мошенник обманул 72-летнюю жительницу Кеми, она лишилась 50 тысяч рублей.

В Костомукше на удочку злоумышленников попалась 20-летняя девушка. Она перевела 6 тысяч рублей своей подруге, которая попросила о помощи через соцсеть. Правда, потом выяснилось, что страницу подруги взломали, а деньги ушли мошенникам.

Еще одной жертвой злодеев стал 44-летний житель Прионежского района. Мужчина нашел в Сети объявление о продаже компьютерного кресла, связался с продавцом, и тот попросил его ввести данные своей карты на определенном сайте, якобы, для оплаты заказа. После выполнения этих действий наш земляк лишился 14400 рублей.

Полиция проводит проверку по всем обращением и просит жителей республики быть осторожными при общении в Интернете.

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Метки: 
Петрозаводск
Кемь
Костомукша
Прионежский район
мошенники
МВД
Полиция
Соцсети
новости Карелии