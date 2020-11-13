Грабителя задержали по горячим следам в Петрозаводске

Днем 11 ноября все автопатрули Петрозаводска получили сообщение об ограблении магазина на Лососинском шоссе. Ближайшие наряды выдвинулись к месту происшествия и начали отрабатывать прилегающую территорию, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Вскоре в одном из дворов на Древлянке сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину, по приметам похожего на злодея. Он был доставлен в ограбленный магазин, сотрудники которого его опознали.

Выяснилось, что 18-летний парень спрятал под курткой семь наборов шоколада и попытался скрыться. Его действия были замечены продавцом, но на требования оплатить товар мужчина не отреагировал и убежал.

Момент преступления запечатлела камера наблюдения. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело о грабеже. Фото пресс-службы Росгвардии