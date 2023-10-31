Бастрыкин жестко отреагировал на историю девушки-инвалида из барака

История девушки-инвалида Надежды Шпаковой, которая вместе с мамой ютится в гнилом бараке в ожидании расселения, вновь всколыхнула Интернет. На публикации СМИ обратила внимание прокуратура. История признанной дважды аварийной, но до сих пор не расселенной халупы в карельском селе Святозеро дошла до руководителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Он потребовал возбудить уголовное дело, сообщается в телеграм-канале ведомства.

По сообщению ведомства, инвалид-колясочник более 14 лет живет в аварийном бараке, покрывшемся плесенью, без отопления, водоснабжения и пандуса. Предполагаемый срок расселения барака установлен на 2026 год. Вместе с девушкой в доме проживает ее мама, а также пожилая соседка.

Бастрыкин поручил руководителю карельского Следкома Евгению Швецу возбудить уголовное дело по информации о нарушении жилищных прав девушки-инвалида, доложить об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах. По итогу Швец должен доложить о результатах расследования, принять необходимые меры к разрешению ситуации.

Ситуация находится на контроле центрального аппарата СК России. // фото Елены и Надежды Шпаковой