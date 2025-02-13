Бастрыкин дал указания после нападения собак на женщину с младенцем

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело после нападения бродячих собак на женщину с младенцем в Карелии. Об этом сообщает информационный центр СК.

Напомним, инцидент произошел 8 февраля в одном из поселков Кемского района. Собаки набросились на женщину, на руках которой был месячный ребенок. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Отмечается, что мер к отлову бродячих животных в населенном пункте не принимают несмотря на то, что этих животных там очень много.

Дело поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета. // Фото: unsplash.com / Alexandr Bendus