13 февраля 2025, 11:05
Происшествия

Бастрыкин дал указания после нападения собак на женщину с младенцем

Председатель Следственного комитета отреагировал на нападение бродячих собак на людей в Кемском районе

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело после нападения бродячих собак на женщину с младенцем в Карелии. Об этом сообщает информационный центр СК.

Напомним, инцидент произошел 8 февраля в одном из поселков Кемского района. Собаки набросились на женщину, на руках которой был месячный ребенок. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Отмечается, что мер к отлову бродячих животных в населенном пункте не принимают несмотря на то, что этих животных там очень много.

Дело поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета. // Фото: unsplash.com / Alexandr Bendus

Обсудить
Метки: 
Кемский район
собаки
Нападение
младенец
следственный комитет
Александр Бастрыкин
новости Карелии