04 августа 2025, 08:01
Баня загорелась поздним вечером в Карелии
Пожарные привлекались к ликвидации возгорания в селе Сосновка
Фото госкомитета по ОЖ и БН
Поздним вечером 3 августа в Медвежьегорском районе произошел пожар в селе Сосновка. Об этом сообщает госкомитет Карелии по ОЖ и БН.
По данным источника, сигнал о возгорании в частной бане поступил на пульт дежурного около 22 часов. На место выехали пожарные из поселков Пиндуши и Повенец. В течение часа пожар был ликвидирован.
В результате ЧП никто не пострадал. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. © «Петрозаводск говорит»