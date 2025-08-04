04 августа 2025, 08:01
Происшествия

Баня загорелась поздним вечером в Карелии

Пожарные привлекались к ликвидации возгорания в селе Сосновка
Пожар в Сосновке
Фото госкомитета по ОЖ и БН

Поздним вечером 3 августа в Медвежьегорском районе произошел пожар в селе Сосновка. Об этом сообщает госкомитет Карелии по ОЖ и БН.

По данным источника, сигнал о возгорании в частной бане поступил на пульт дежурного около 22 часов. На место выехали пожарные из поселков Пиндуши и Повенец. В течение часа пожар был ликвидирован.

В результате ЧП никто не пострадал. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Медвежьегорский район
сосновка
баня
пожар
новости Карелии