04 августа 2025, 07:38
Происшествия

Туристы на катамаране пропали в Карелии

В Лоухском районе ищут семейную пару из Московской области
Шторм на озере
Фото: "Петрозаводск говорит", "Длинный берег"

На севере Карелии пропали туристы из Московской области. Об этом сообщает паблик поискового отряда "Длинный берег".

По данным источника, 30 июля Сергей Нагорный и Нина Нагорная вышли на катамаране в Белое море с острова Пежостров в Лоухском районе. С тех пор их судьба неизвестна.

Длинный берег

Всех, кто видел туристов, просят звонить по телефону +7921 626 42 81. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Лоухский район
Белое море
московская область
туристы
длинный берег
новости Карелии