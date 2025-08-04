Туристы на катамаране пропали в Карелии

На севере Карелии пропали туристы из Московской области. Об этом сообщает паблик поискового отряда "Длинный берег".

По данным источника, 30 июля Сергей Нагорный и Нина Нагорная вышли на катамаране в Белое море с острова Пежостров в Лоухском районе. С тех пор их судьба неизвестна.

Всех, кто видел туристов, просят звонить по телефону +7921 626 42 81. © «Петрозаводск говорит»