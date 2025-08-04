Вандалы разгромили новую остановку в Петрозаводске

В Петрозаводске неизвестные вандалы разгромили совсем новую остановку общественного транспорта на улице Чапаева. Об этом рассказала глава карельской столицы Инна Колыхматова на своей странице в соцсети.

По словам градоначальницы, остановка была смонтирована в субботу, 2 августа, а уже на следующий день злодеи разбили стекла и погнули лист железа на комплексе.

Власти города готовят обращение в полицию по факту случившегося, подсчитывается ущерб. © «Петрозаводск говорит»