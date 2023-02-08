Банки увеличат выдачи ипотеки жителям Петербурга на 10%

Объем рынка ипотеки в Санкт-Петербурге за двенадцать месяцев прошлого года составил 476 млрд руб. против 566 млрд руб. в 2021 году.

По словам Маргариты Кириковой, из-за весеннего падения объемов выдач ипотеки и чуть меньшего, чем ожидалось, роста ипотечного спроса в сентябре-октябре итоговый результат по году снизился на 16%.

Это чуть больше, чем в целом по стране. По итогам года в России банки выдали ипотечных кредитов на 4,8 трлн руб., что на 15,7% меньше результата 2021 года,

– отмечает Маргарита Кирикова.

В целом на российском ипотечном рынке по итогам года эксперты ожидают роста выдач в диапазоне от 10% до 15%. Однако, если говорить о рынке Санкт-Петербурга, то, по оценке Маргариты Кириковой, следует ожидать восстановления в объеме около 50 млрд руб.

Таким образом, выдачи ипотечных кредитов в Санкт-Петербурге приблизятся к результату 2021 года, превысив уровень в 520 млрд руб. И во многом это по-прежнему будет связано с реализацией совместных программ застройщиков и банков. Однако, по сути этот инструмент уже исчерпал себя как фактор роста. Да и начавшееся с начала года некоторое оживление на вторичном рынке не сможет придать рынку новое ускорение. Для того, чтобы рынок вышел на новые уровни, необходимо серьезное изменение соотношения цен на недвижимость и среднего уровня доходов петербуржцев,

– уверена эксперт.

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