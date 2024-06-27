Банк Уралсиб выступил партнером премии «Медиаперсона года»

Банк Уралсиб в Санкт-Петербурге выступил партнером девятой премии «Медиаперсона года», которую организовала и провела «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

«Медиаперсона года» – премия, которой удостаивают героев самых ярких публикаций издания. В этом году были отобраны победители в двенадцати номинациях, затрагивающих наиболее важные сферы жизни жителей мегаполиса: общественность, медицина, спорт, культура и городская жизнь. Лауреатами стали горожане, внесшие особый вклад в жизнь города, и те, кто полюбился читателям и редакции «Комсомолки».

Банк Уралсиб второй год подряд становится партнером премии. Управляющий филиалом Банка Уралсиб в Санкт-Петербурге Ренат Сейфетдинов отметил, что «Медиаперсоны года» – это всегда яркие и талантливые, смелые и самоотверженные, добрые и скромные люди. «А церемония награждения — прекрасный праздник и отличная площадка для нетворкинга представителей бизнеса, власти и творческой среды. Поэтому мы с радостью вновь выступили партнёрами премии», – делится банкир.

Банк Уралсиб в Санкт-Петербурге регулярно поддерживает социально и общественно-значимые проекты города.

Участие в жизни Петербурга для нас важно, поскольку банки – это уже давно не только про деньги. Важен город, где мы живем, люди рядом с нами, их будущее, их благополучие. Надеюсь, что и в дальнейшем мы сможем оказывать поддержку различным городским инициативам,

– отметил Ренат Сейфетдинов.

Фото: пресс-служба Банка Уралсиб