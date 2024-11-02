Банк Уралсиб выступил партнером премии «Эксперт года – 2024»

Банк Уралсиб выступил партнером XIII премии «Эксперт года».Главной задачей премии является определение лидеров, реализовавших прорывные идеи в бизнесе и значимые общественные инициативы.

«Эксперт года» уже традиционно является открытой площадкой для признания экспертов в наиболее актуальных сферах деловой и общественной жизни. Лауреатами премии становятся эксперты и молодые профессионалы, которые заявили о себе заметными проектами в сферах бизнеса, политики, медицины, культуры, благотворительности и других отраслей деловой и общественной жизни.

В 2024 году «Эксперт года» впервые получила статус международной премии, ведь в числе ее победителей и номинантов – представители Китая, ЮАР, Египта и Кубы. Также в этом году были учреждены две новые номинации: «Международные медиа» и «Международные проекты».

Банк Уралсиб и «Эксперт года» связывают давние отношения – банк выступает основным партнером премии четвертый год подряд.

«Эксперт года» – уникальная площадка, где экспертный совет беспристрастно из тысяч заявок отбирает действительно лучшие. Церемония награждения является прекрасным местом для нетворкинга и неформального общения представителей бизнеса, власти и общественников. Я очень рад, что мы выступаем партнерами премии, где получают признание эксперты в наиболее актуальных сферах деловой и общественной жизни регионов уже не только России, но и других стран мира,

– отмечает Ренат Сейфетдинов, руководитель макрорегиона «Запад» Банка Уралсиб.

В этом году на участие в премии было подано 2752 заявки, из которых Экспертный совет отобрал 22 проекта в 15 номинациях.

Фото: пресс-служба Банка Уралсиб