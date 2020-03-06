УРАЛСИБ включен в реестр инвестиционных советников Центрбанка России

Банк УРАЛСИБ включен в Единый реестр инвестиционных советников Центрального Банка РФ и расширил свое членство в Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА) в сфере профессиональной деятельности по инвестиционному консультированию.

Сотрудничество с Национальной финансовой ассоциацией и вступление в Единый реестр инвестиционных советников позволяет Банку осуществлять деятельность по индивидуальному инвестиционному консультированию. В рамках данной услуги клиенты Банка имеют возможность получить персональные рекомендации о вложениях в финансовые инструменты в соответствии со своими долгосрочными инвестиционными целями.

Условия предоставления услуги инвестиционного консультирования закреплены в Федеральном законе «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ, который определяет правовые основы деятельности участников рынка ценных бумаг и устанавливает гарантии равной защиты их прав, интересов и имущества.