Курсы евро и доллара взлетели до показателей января 2019 года

Курс рубля серьезно падает в ходе торгов в пятницу, 6 марта. Доллар стоит уже больше 68 рублей, евро - дороже 77 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Отмечается, что в последний раз валюты преодолевали указанные выше значения в январе 2019 года.

С начала января 2020 года на фоне распространения коронавируса по всему миру рубль подешевел более чем на десять процентов.