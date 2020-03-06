06 марта 2020, 13:39
Экономика

Курсы евро и доллара взлетели до показателей января 2019 года

Российская валюта стремительно снижается по отношению к ведущим мировым на биржевых торгах

Курс рубля серьезно падает в ходе торгов в пятницу, 6 марта. Доллар стоит уже больше 68 рублей, евро - дороже 77 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Отмечается, что в последний раз валюты преодолевали указанные выше значения в январе 2019 года.

С начала января 2020 года на фоне распространения коронавируса по всему миру рубль подешевел более чем на десять процентов.

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доллар
курс валют
Экономика