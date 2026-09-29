Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга накопительных счетов для детей

Учитывались ставка, суммы размещения, пополнение и снятие, проценты и досрочное закрытие

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«Уралсиб счет» занял второе место в рейтинге детских накопительных счетов в рублях, который составил финансовый маркетплейс Сравни.ру, — продукт банка вошел в Топ-3.

Для исследования эксперты отобрали предложения российских банков из числа крупнейших по объему активов, представленные на витрине Сравни, и выбрали самые выгодные.

При оценке учитывались максимальная ставка и условия ее получения, минимальная и максимальная сумма размещения, возможность пополнения и снятия средств, порядок начисления и выплаты процентов, условия досрочного закрытия счета и необходимость оформления дебетовой карты.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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