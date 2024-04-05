Банк Уралсиб вошел в ТОП-10 по кредитованию малого и среднего бизнеса

Уралсиб вошел в первую десятку рейтинга банков (7 место) по объемам кредитования малого и среднего бизнеса в 2023 году, представленного Эксперт РА

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7 место по объемам кредитования малого и среднего бизнеса в 2023 году занял Банк Уралсиб по мнению Эксперт РА. Всего за 2023 год субъектам малого и среднего бизнеса банк выдал кредитов на сумму 57,8 млрд рублей. Рост объемов выдач к 2022 году составил 12%. Портфель кредитов МСБ по итогам 2023 года вырос на 15% и составил 26,5 млрд рублей.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса, прежде всего – в сегменте малого предпринимательства. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы и возможности для ведения и развития бизнеса.

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