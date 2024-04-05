Строительство нового газопровода от строительной компании NOVA

Наш город стремительно растёт. Новым генпланом города предусмотрено появление современных микрорайонов. В связи с чем строительной компанией NOVA принято решение о начале строительства наружного газопровода среднего давления диаметром 400 мм, который свяжет ключевые районы города от микрорайона Древлянка-5 до Микрорайона №2 жилого района Кукковка lll.

Во многих домах строительной компании NOVA используются современные крышные газовые котельные, которые обеспечивают теплом и горячей водой жильцов дома. Это способствует повышению качества жизни, снижению затрат на отопление, а также содействует защите окружающей среды благодаря использованию более чистого и эффективного источника энергии.

Прокладка газопровода создает замкнутую сеть газоснабжения, обеспечивая надежное и эффективное функционирование системы. Это важный шаг в развитии инфраструктуры и повышении комфорта будущих жителей новых микрорайонов. Благодаря газу жизнь становится более удобной и современной, а город — более привлекательным для жизни и развития!

*На карте новая линия газопровода выделена красным цветом.