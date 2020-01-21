Банк «Открытие» увеличил выдачу ипотечных кредитов в Санкт-Петербурге

По итогам 2019 года банк «Открытие» выдал в Санкт-Петербурге ипотечных кредитов на общую сумму в 16,4 млрд рублей. Для сравнения, в 2018 году было выдано кредитов в размере 6,85 млрд рублей. При этом в IV квартале 2019 года пять ипотечных центров объединенного банка «Открытие» выдали в Санкт-Петербурге ипотечных кредитов на общую сумму в 6,9 млрд рублей, превысив тем самым объем выдачи ипотечных кредитов филиалами банка «Открытие» и Бинбанка за весь позапрошлый год.

«Столь высокая динамика стала возможна благодаря своевременному усилению банком инфраструктуры и открытию весной 2019 года двух ипотечных центров, один из которых расположился на базе нового флагманского офиса на Лиговском проспекте, кроме того, серьезно увеличить свое присутствие на рынке нам помогли оперативное снижение процентных ставок по ипотечным кредитам, выстраивание внутренних процессов по обработке заявок, поступающих в банк через различные дистанционные каналы, формирование и постоянное развитие высокопрофессиональной команды сотрудников ипотечных центров».

– заявил старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе.

По словам Михаила Иоффе, в 2020 году банк «Открытие» в Санкт-Петербурге планирует нарастить выдачи ипотечных кредитов до уровня как минимум в 20 млрд рублей.