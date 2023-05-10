Бани горели в праздники в Карелии

В День Победы в 6 часов 28 минут на пульт пожарно-спасательной службы Кондопожского района поступило сообщение о том, что в поселке Кивач произошел пожар в частной бане. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

По тревоге на место происшествия выехали пожарные из Кондопоги и поселка Гирвас. Когда, преодолев значительное расстояние, первые пожарные прибыли к месту вызова, в деревянном строении огонь чувствовал себя полноправным хозяином, и спасти баню было уже невозможно. В результате пожара строение было значительно повреждено огнем.

А уже вечером в 23 часа 24 минуты на пульт Единой службы спасения-01 Медвежьегорского района поступило сообщение о пожаре в частной бане в поселке Великая Губа. В результате ЧП огнем были повреждены внутренняя отделка и чердачное перекрытие на общей площади 15 квадратных метров.

Еще одна баня горела вечером 8 мая под Петрозаводском в Прионежском районе. Пожар произошел в дачном кооперативе Эскулап в местечке Лососинное. Сообщение о ЧП поступило в 21 час 47 минут. Для тушения привлекались пожарные из Петрозаводска. В результате пожара в двухэтажной бане огнем был поврежден пол в помещении парной на площади шесть квадратных метров. По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Сейчас по этим трем пожарам проводится проверка. // Фото: unsplash.com