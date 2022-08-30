Бандиты ворвались к квартиру жителей Петрозаводска и избили хозяев

Утром в понедельник в полицию Петрозаводска поступила информация о разбойном нападении на Перевалке. По вызову выехала оперативная группа, сообщает пресс-служба МВД по РК.

На месте происшествия стражи порядка обнаружили пострадавших - ими оказались 22-летний и 23-летний мужчины. Также в квартире находились две девушки, они не пострадали.

Выяснилось, что в квартире с вечера шла гулянка. Около 7 утра в помещение ворвались двое неизвестных, один из которых избил приятелей. Нападавший забрал мобильные телефоны, внешний аккумулятор, одежду и рюкзак с документами. После этого мужчины скрылись, оказалось, что они передвигаются на иномарке.

По горячим следам был найден один из нападавших - 23-летний ранее судимый житель Прионежского района. Именно он избивал потерпевших. У мужчины изъяли украденные вещи, кроме рюкзака с документами - его он потерял.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Фигурант задержан. Обстоятельства произошедшего выясняются. Фото: unsplash.com