30 августа 2022, 17:46
Происшествия

Главу фермерского хозяйства из Карелии обвиняют в мошенничестве

Женщину обвиняют в хищении 390 тысяч рублей из бюджета республики

Главу крестьянско-фермерского хозяйства из Пудожского района обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, в 2019 году женщина получила субсидию и приобрела по завышенной стоимости земельный участок для ведения сельскохозяйственной деятельности. В дальнейшем она обманула сотрудников органа казначейства и присвоила себе деньги, совершив хищение из бюджета на сумму более 390 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд и вскоре будет рассмотрено по существу. Обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы. Фото: unsplash.com

Обсудить
Метки: 
пудожский район
мошенничество
следственный комитет
хищение
новости Карелии