30 августа 2022, 17:46
Главу фермерского хозяйства из Карелии обвиняют в мошенничестве
Женщину обвиняют в хищении 390 тысяч рублей из бюджета республики
Главу крестьянско-фермерского хозяйства из Пудожского района обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По версии следствия, в 2019 году женщина получила субсидию и приобрела по завышенной стоимости земельный участок для ведения сельскохозяйственной деятельности. В дальнейшем она обманула сотрудников органа казначейства и присвоила себе деньги, совершив хищение из бюджета на сумму более 390 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в суд и вскоре будет рассмотрено по существу. Обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы. Фото: unsplash.com