Автозапчасти за год подорожали почти на 30 процентов

Автомобильные запчасти в России с марта подорожали в среднем на 27,7%, сообщает портал «Автоньюс». Как отмечают эксперты, детали кузова, оптика и лобовые стекла повысились в цене сразу на 60-70%. А заменить эти составляющие довольно трудно, так как аналогов нет. Не поставляются они пока и по параллельному импорту.

Самый заметный рост специалисты отметили в июне. Кроме того, в сентябре повысились цены на три модели китайской марки Changan. Так две модели кроссоверов данной автомарки подорожали на 30 тысяч рублей, флагманский Changan Uni-K – на 100 тысяч.

А наименее заметно цены повысились на запчасти от локализованного отечественного бренда Lada. // Фото: freepik.