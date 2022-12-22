Бывший завод Ниссан начнет выпускать китайские автомобили ЛАДА

На бывшем заводе Ниссан в Санкт-Петербурге начнут выпускать автомобили под брендом Лада, сообщил президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов, передает РИА Новости.

«Раскрывать все секреты еще немного рано, но могу сказать, что эти автомобили будут современными, качественными, с высокими потребительскими достоинствами и с высочайшими стандартами безопасности»,

- поделился он.

«АвтоВАЗ» планирует возобновить производство Лада Ларгус во второй половине следующего года. Соколов также признался, что это будут китайские автомобили, хотя компания ведет переговоры со многими производителями в Южно-Азиатском регионе. // Фото: lada.ru.