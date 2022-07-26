Автовокзал предупредил пассажиров об отмене двух рейсов

Автовокзал Петрозаводска объявил об изменении в расписании. Информация появилась в официальном паблике учреждения.

По данным автовокзала, 28 и 29 июля не будет выполняться рейс из Петрозаводска в Лахденпохью отправлением в 14:00. Автобусы отменены по инициативе перевозчика.

При этом с 30 июля рейсы будут выполняться в соответствии с расписанием, уточнили в учреждении. Фото: unsplash.com