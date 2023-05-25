Автовокзал Петрозаводска ввел дополнительные рейсы

С 29 мая вносятся некоторые изменения в расписание движения пригородных и междугородних автобусов с автовокзала Петрозаводска. Об этом сообщает паблик ГУП РК «Карелавтотранс».

Так, вводятся рейсы в Орзегу по пятницам и воскресеньям в 13:15, ежедневные автобусы на станцию Деревянка в 19:20. Также каждый день будут ходить автобусы в Лососинное (в 10:10 и 17:10) и в Машезеро (в 11:45 и 15:10).

В связи с проведением ремонтных работ в районе дачного массива Лучевое-1 вместо рейсов по маршруту №129 «Петрозаводск – Лучевое-1» с отправлением из Петрозаводска в 12:20 будут выполняться рейсы по маршруту №120Н «Петрозаводск – ст. Шуйская через Низовье» в 12:20. Выполнение рейсов по маршруту № 120Н «Петрозаводск – ст. Шуйская через Низовье» с отправлением из Петрозаводска в 11:20 временно приостанавливается.

Также вместо рейсов по маршруту №522 «Петрозаводск – Суоярви» с отправлением из Петрозаводска в 7:05 и 14:15 будут выполняться рейсы по маршруту 104А/106А «Петрозаводск – Кутижма через Падозеро, Падозеро 28 км» с отправлением из Петрозаводска в 8:30 и 19:45. // Фото «Петрозаводск говорит»