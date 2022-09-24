Автовокзал отменил несколько рейсов

Автовокзал Петрозаводска объявил об отмене нескольких рейсов 25 сентября. Информация об этом появилась в официальном паблике учреждения в соцсети.

Так, в воскресенье не выйдут на маршрут автобусы из Петрозаводска в Сегежу отправлением в 8 утра, из Петрозаводска в Костомукшу через Сегежу отправлением в 21:30 и из Петрозаводска в Санкт-Петербург через Олонец отправлением в 21:30.

Купленные билеты можно сдать по месту приобретения с возвратом полной стоимости. Фото: unsplash.com