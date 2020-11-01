01 ноября 2020, 15:00
Общество

Автовокзал опубликовал новое расписание автобусов

Зимнее расписание пригородных и междугородних автобусов вводится с 1 ноября 2020 года

Автовокзал Петрозаводска опубликовал на своем сайте новое расписание движения автобусов пригородного и междугороднего сообщения. Изменения вступают в силу с 1 ноября 2020 года. Новое расписание будет действовать в зимний период 2020 - 2021 года. 

Расписание движения автобусов пригородного сообщения с автовокзала г. Петрозаводск на зимний период 2020 - 2021 гг. можно посмотреть здесь.

Расписание движения автобусов междугороднего сообщения с автовокзала г. Петрозаводск на зимний период 2020 - 2021 гг. можно посмотреть здесь.

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