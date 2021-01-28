«Автоспецтранс» потратил 80 миллионов на четыре новых мусоровоза

Региональный оператор «Автоспецтранс» в конце прошлого года купил четыре мусоровоза Scania, рассказали в компании.

На технику, которая с 1 февраля начнет обслуживать Первомайский и Октябрьский районы, центр Петрозаводска и Соломенное, потратили более 80 миллионов рублей.

Мусоровозы помечены большим ярко-оранжевым логотипом. В компании говорят, что он символизирует первую букву названия регоператора, след от колеса машины, элементы карельского орнамента.

Машины оснащены системой спутниковой навигации Глонасс, камерами видеонаблюдения. Также у техники есть подруливающая ось, что дает возможность им быть маневренными. Техническое состояние мусоровозов отслеживается с помощью электроники. На машинах стоят современные двигатели стандарта Евро-5. Технология изготовления кузова исключает возможную утечку жидкостей и обеспечивает низкую шумность при работе.

На контейнерных площадках на Первомайском и Октябрьском районах, центре и в Соломенном установят мусоросборники с опцией «крышка в крышке». На контейнерах будет наклейка с логотипом и контактами регоператора, а также QR-кодом, считав который можно выйти на сайт компании.