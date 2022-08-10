Автосалонов «чайна-марок» стало в 1,5 раза больше, чем российских

Простаивающие без новых машин шоу-румы европейских и японских брендов оказались «лакомыми кусками» для бизнеса ведущих «чайна-марок», которые хорошо пользуются ситуацией. Чего нельзя сказать о дистрибьюторах Lada, GAZ и UAZ. Общее число салонов из Поднебесной в нашей стране уже почти в полтора раза превысило количество дилерских центров российских марок.

Когда от прежних объемов бизнеса в части продаж новых автомобилей осталась пятая часть, ожидать какого-либо роста количества салонов было бы опрометчиво. Тем удивительнее, что за I полугодие 2022 на нашем рынке оказалось сразу пять китайских марок, количество шоу-румов которых в России существенно выросло.

Наилучшим образом удалось воспользоваться ситуацией на рынке дистрибьютору Exeed и Chery. У первой марки на официальном сайте появилось 26 новых шоу-румов, а общее количество торговых точек по итогам полугодия возросло до 63. У второй прибавилось 22 шоу-рума, а сеть увеличилась до 149 салонов.

Пока с момента массового «паломничества» авторитейлеров к «китайцам» прошло всего несколько месяцев, можно было бы предположить, что «чайна-сети» в период бурного роста могли бы похвастать завидной стабильностью. Но это не так. По крайней мере, в случае с Chery было закрыто 14 шоу-румов. И конкуренция в этой сети уже приводит к большому недовольству дилеров. Только в Москве у марки по итогам шести месяцев оказалось 23 салона. Некоторые предприятия открываются практически по соседству, с явным расчетом на то, что выживать будут только сильнейшие. Дилеры Exeed на этом фоне оказались пока заметено устойчивее: за шесть месяцев было закрыто четыре шоу-рума. В основном это те авторитейлеры, которые не смогли инвестировать в отдельные шоу-румы, надеялись продолжать торговлю из выделенных зон в дилерских центрах Chery. Импортер этого больше не разрешает.

Франшизу FAW по-прежнему получить проще. Дистрибьютор, как и раньше, разрешает размещать марку вместе с другими брендами. Похоже, что именно поэтому бренду удалось обзавестись за полугодие шоу-румами по 23-м новым адресам. Закрылось при этом три, обеспечив марке лидерство по общему приросту точек (+20 за год). При этом общее число салонов у FAW все еще не очень велико - 86. К тому же средние ежемесячные продажи на один дилерский центр здесь плачевны – меньше, чем по две машины на салон.

У ведущей по продажам среди «китайцев» марки Haval рост дилерской сети за минувшие полгода был не столь значительным. Было открыто восемь новых салонов, а общий масштаб сети вырос до 117 точек. Зато и закрытий здесь в отличие от Chery практически не наблюдалось. Судя по официальному сайту, работу прекратило лишь два предприятия – в Казани и Перми.

Замкнула тройку лидеров по размерам китайских сетей Geely. Дистрибьютор этой компании последние месяцы действовал лишь немногим менее активно, чем импортер Chery. У Geely появилось 18 шоу-румов, а их общее число в сети превысило сотню. Причем со стабильностью партнеров здесь тоже все неплохо. За исключением прекращения работы одного из салонов в Санкт-Петербурге, закрытий не было.

Другие чайна-бренды – Changan (85 салонов), JAC (58), DFM (42), Foton (38) и GAC (18) - всё I полугодие поставляли своим дилерам машины в крайне малых количествах, большого числа желающих получить франшизу этих марок не было.

Всего по итогам полугодия в России сохраняли франшизы 3 249 шоу-румов легковых и LCV (до 3,5 тонн) автомобилей. Это на 374 шоу-рума, или на 10,3% меньше, чем в январе 2022 года. Процесс активного уменьшения российской дилерской сети только набирает обороты. Оставшиеся без машин салоны многих именитых брендов, включая не только массовые, но также премиальные и люкс-бренды, успевают порой перепрофилироваться под китайские марки всего за две-три недели.