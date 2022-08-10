Жителей Карелии просят с осторожностью относиться к YouTube

Видеохостинг YouTube компании Google систематически игнорирует жалобы российских граждан и решения судов, физически и юридически находясь за пределами России. Безнаказанное распространение фейковой и деструктивной информации представляет угрозу не только для взрослых, но и для детей, которые все больше используют современные интернет-ресурсы. По словам Уполномоченного по правам ребенка в Республике Карелия Геннадия Сараева, одна из основных проблем платформы YouTube - это отсутствие контроля со стороны администраторов за содержанием видеопродукции и комментариев к видео.

Модерация платформы не оправдывает доверия, отказываясь удалять запрещенную информацию и позволяя юной аудитории с легкостью находить фейки, видео с нецензурной лексикой, сомнительные «челленджи», сцены насилия и иной контент, потенциально опасный как для самого ребенка, так и для его окружения,

― рассказал Геннадий Сараев.

Также отмечаются постоянные нарушения цифровых прав российских пользователей YouTube, в том числе беспричинная блокировка личных каналов. Из-за того, что компания находится за рубежом, жители России ограничены в способах взаимодействия с ней. Чаще всего обращения игнорируются, даже если вы обратились в суд, ведь судебные постановления отправляются в находящийся за рубежом головной офис, где без последствий остаются без внимания.

Некоторые организации пытаются защитить свои права с помощью суда. Один из ярких примеров — блокировка канала «Царьград», обернувшаяся для Google арестом средств в размере 1 млрд рублей. Разбирательство состоялось, но оно затянулось почти на 2 года. Обычные пользователи редко могут участвовать в настолько долгих процессах.

Для того, чтобы позволить жителям России полноценно отстаивать свои права, в России был разработан закон «о приземлении», который вступил в силу 1 января 2022 года.

По закону крупные интернет-компании обязаны учредить юридическое лицо на территории РФ, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями. Не смотря на требования, YouTube и материнская компания Google продолжили игнорировать закон страны, где они ведут свою деятельность. Поэтому было принято решение добавить еще одну меру воздействия — оборотные штрафы из выручки компании за отказ от «приземления».