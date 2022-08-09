ФСК Карелии подвел итоги деятельности за 1 полугодие 2022 года

Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия (микрокредитная компания) является единственной в Республике Карелия государственной микрофинансовой компанией.

Для целей осуществления микрофинансовой деятельности Фонду перечислены бюджетные средства в сумме 705 млн. рублей для предоставления льготных микрозаймов.

В настоящее время разработано 15 программ финансирования. Микрозаймы предоставляются в сумме до 5 000 тыс. руб. на срок до 36 месяцев в зависимости от программы финансирования. Минимальная ставка составляет 1% годовых, максимальная – 8% годовых.

Наибольшим спросом пользуются специальные программы «Антикризисная», «Моногород», «Женское предпринимательство», «Свое дело» и новая программа «ВЭД».

Каждая вторая заявка на финансирование поступает в Фонд по программе «Антикризисная». С начала года финансовую поддержку получили 130 субъектов МСП и самозанятых граждан на сумму 256 млн. руб., в т.ч. по программе «Антикризисная» - 48 субъектов МСП на сумму 59 млн. руб.

В 1 полугодии 2022г. с учетом геополитической ситуации в стране Фонд разработал 4 новые программы для оказания финансовой поддержки субъектам МСП, наиболее пострадавшим в условиях санкционного давления, а также надежным партнерам Фонда, зарекомендовавшим себя как добросовестный заемщик.

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В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем и количество предоставляемых микрозаймов увеличились – в 1 полугодии 2022г. заключено 98 договоров на сумму 185 млн. руб., в 1 полугодии 2021г. заключено 62 договора на сумму 123 млн. руб. Потребность в льготном финансировании у субъектов МСП и самозанятых граждан возрастает.

В 2022г. Фонд проводит активную работу по привлечению субъектов МСП и самозанятых граждан на льготное кредитование. На постоянной основе осуществляется информирование в СМИ о формах финансовой государственной поддержки на территории Республики Карелия, о новых программах кредитования, льготных процентных ставках, истории успеха предпринимателей в развитии бизнеса при поддержке Фонда.

Всего за период с 2017г. заключено 637 договора микрозаймов на общую сумму 1 358 млн. руб.

В 2022г. Фонду не предоставлялись субсидии из бюджета и микрозаймы предоставляются за счет возвратных средств по ранее заключенным договорам микрозаймов. За счет высококвалифицированной работы сотрудников сформирован качественный портфель микрозаймов для бесперебойной работы по оказанию финансовой поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам.

Фонд предоставляет поручительства субъектам МСП во исполнение обязательств, вытекающим из договоров о предоставлении кредитов, займов и банковских гарантий. В настоящий момент заключены соглашения о сотрудничестве с 16 финансовыми организациями, клиенты которых могут воспользоваться гарантийной поддержкой Фонда при получении заемных средств.

С учетом изменений в нормативно-правовых документах в 1 квартале 2022г. субъекты МСП, осуществляющие производство и реализацию подакцизных товаров, получили возможность воспользоваться гарантийной поддержкой Фонда.

По словам руководителя Фонда по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия (микрокредитная компания) государственная гарантийная поддержка востребована у субъектов МСП Республики Карелия, с 2019 увеличился объем оказываемой Фондом гарантийной поддержки более чем в 2,5 раза.

По итогам работы за 1 полугодие 2022г. заключено 56 договоров поручительств на сумму более 560 млн. руб., размер заемных средств, которые смогли получить субъекты МСП при гарантийной поддержке Фонда за этот период составляет почти 1800 млн. руб.,

- добавила Елена Климчук.

Более подробная информация об условиях оказания государственной поддержки размещена на официальном сайте http://garfond.karelia.ru.

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