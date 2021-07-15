Автономное газоснабжение поможет жителям Сайнаволока

Вот уже который год газ является непозволительной роскошью для жителей микрорайона Сайнаволок, хотя их дома располагаются буквально в нескольких десятках метров от магистрального газопровода.

Сложность решения проблемы связана как с высокой стоимостью работ и вытекающими из неё финансовыми проблемами, так и с непростым процессом проектирования и длительными сроками подключения к центральному газоснабжению. Поэтому жителям решать свои проблемы приходится самостоятельно.

Возникает вопрос: «Что делать в сложившейся ситуации и есть ли какая-то альтернатива?».

За ответом мы обратились к представителю компании «РОСГАЗ», являющейся лидером Карелии на рынке услуг газификации частных и коммерческих объектов, Егору Олеговичу Тарасову.

Как сообщил Егор Тарасов, альтернативой подключения к центральному газоснабжению является установка самостоятельной системы автономной газификации, которая будет отапливать конкретный дом. Это может быть дом на одну или несколько семей.

Наша компания уже имеет успешный опыт газификации многоквартирных домов в Сайнаволоке. Например, дом на шесть семей. Стоимость монтажа была разделена на всех участников проекта, и составила небольшую сумму, приемлемую для любого жителя Карелии со средним достатком. Устанавливаемая система автономной газификации включает в себя газгольдер - специальный резервуар для хранения сжиженного углеводородного газа, газовый котел и трубопровод для подачи газа. То есть вы получаете самостоятельную и абсолютно независимую от любых внешних условий систему газоснабжения. Можно забыть о падениях напряжения в сети и больших счетах за электричество. Кроме того, в каждую квартиру устанавливается современный итальянский двухконтурный газовый котёл знаменитой фирмы "Baxi". Это даёт жителям возможность самостоятельно регулировать температуру с приложения на телефоне и быть независимыми от ТЭЦ. Стало холодно в доме – температуру можно увеличить, жарко – уменьшить. Также к системе можно подключить кухонную плиту для готовки. Ну и не забываем о том, что горячая вода будет в вашем доме круглый год в отличие от многих других районов города, где её отключают в летний период времени. Поэтому о купании в тазиках и кипячении воды для мытья посуды с помощью электрического чайника можно забыть, как говорится, далеко и надолго,

- рассказал Егор Тарасов.

Более подробную информацию можно узнать на сайте и при личном обращении в компанию "РОСГАЗ" по телефону: +7 (921) 461-06-21.

На правах рекламы.