Жители Карелии стали чаще оформлять потребкредиты в СберБанк Онлайн

С января по июнь 2021 года жители Карелии оформили в СберБанке почти 35 тысяч потребительских кредитов на сумму свыше 8 млрд рублей - в полтора раза больше, чем за первые шесть месяцев предыдущего года. Порядка 24 тысяч займов - 69% от всего числа выданных в первом полугодии - были оформлены онлайн. Эта цифра на 38% превышает прошлогодний показатель.

Портфель потребительских кредитов СберБанка в регионе вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 20 млрд рублей. Средняя сумма займа не изменилась и находится на уровне 241 тыс рублей.

Заявку на кредит можно подать как в офисе СберБанка, так и самостоятельно, через интернет. В мобильном приложении наши зарплатные клиенты также могут воспользоваться сервисом краткосрочных займов на небольшие суммы. Порядок оформления любого кредита в СберБанке прозрачен и прост и, как правило, не вызывает вопросов. При необходимости сотрудники банка проконсультируют по условиям получения займа и помогут подобрать подходящий продукт,

- рассказала заместитель управляющего Карельским отделением ПАО Сбербанк Лариса Суханова.

Потребительский кредит в СберБанке можно получить на срок от 3 месяцев до 5 лет в размере от 30 тысяч до 5 млн рублей. Подать заявку на кредит можно прямо из дома в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Решение займёт от двух минут — после этого деньги поступят на карту в течение минуты. Обслуживать кредит (например, выбрать дату платежа или перенести её) также удобно в СберБанк Онлайн. С подробными условиями потребительского кредитования в СберБанке можно ознакомиться на сайте банка.