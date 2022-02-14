Автомобилисты Финляндии недовольны высокой ценой на топливо

Финские автомобилисты планируют выйти на марш недовольных. Одна из причин – рост стоимости топлива на финских АЗС. Связано это с ценой на нефть, которая находится сейчас на самом высоком уровне за последние 7 лет, сообщает Yle.fi.

Недовольство финнов подогревается и другими факторами. Так, организатор демонстраций Лееви Руотсалайнен заявил, что водителей считают «дойными коровами», и требует изменить отношение к автомобилистам. Он также является одним из авторов гражданской инициативы, в которой требуется снижение налога на топливо. Сбор подписей начался еще осенью. На сегодняшний день ее поддержало уже более 120 000 человек.

Другая группа активистов выдвинула в январе инициативу об отмене топливных акцизов на год. А несколько депутатов от двух партий и одного движения подали в адрес правительства запрос касательно повышения цен на топливо и электричество. Акции протеста планируют провести в 11 городах Финляндии. Фото: yle.fi.