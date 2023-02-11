11 февраля 2023, 10:41
Автомобилистов предупредили об очередном запрете в Петрозаводске
Изменения коснутся улицы Антонова и будут относиться к грузовикам
Еще один запрет начнет действовать в столице Карелии в этом месяце. С 28 февраля на участке от улицы Репникова до улицы Корабелов запретят остановку большегрузов. Соответствующие знаки установят по обеим сторонам дороги, предупредили в Госавтоинспекции Петрозаводска
«Ограничения призваны снизить риск возникновения аварийных ситуаций и увеличить пропускную способность магистрали»,
- прокомментировали в ведомстве.
Водителей просят быть внимательными при парковке и обращать внимание на знаки. // фото на главной «Петрозаводск говорит»