10 февраля 2023, 16:23
Сплошные проверки проведут в Петрозаводске в выходные
ГИБДД предупредила о проведении рейда «Контроль трезвости»
В выходные 11-12 февраля в столице Карелии будут тормозить всех подряд. ГИБДД анонсировало проведение рейда «Контроль трезвости».
В дорожной полиции напомнили, что алкоголь и автомобиль несовместимы. За январь в столице Карелии сотрудники ДПС отстранили от управления 65 водителей с признаками опьянения.
Петрозаводчане также могут сообщать о нетрезвых автомобилистах в дежурную группу ГИБДД по номерам: 715-900, 78-44-44. // фото Госавтоинспекции Петрозаводска