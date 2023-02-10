Сплошные проверки проведут в Петрозаводске в выходные

В выходные 11-12 февраля в столице Карелии будут тормозить всех подряд. ГИБДД анонсировало проведение рейда «Контроль трезвости».

В дорожной полиции напомнили, что алкоголь и автомобиль несовместимы. За январь в столице Карелии сотрудники ДПС отстранили от управления 65 водителей с признаками опьянения.

Петрозаводчане также могут сообщать о нетрезвых автомобилистах в дежурную группу ГИБДД по номерам: 715-900, 78-44-44. // фото Госавтоинспекции Петрозаводска