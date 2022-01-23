Автомобили превратились в груду металла после жесткого ДТП на «Коле»

Сегодня днем на 281-м километре трассы «Кола» произошло жесткое ДТП. Об этом сообщает паблик ОПС по Олонецкому району.

Сигнал о происшествии поступил спасателям в 14:17. Оказалось, что на федеральной магистрали столкнулись два автомобиля. На место ЧП выезжали четверо пожарных, которые отключили аккумуляторы автомобилей и отбуксировали их с проезжей части.

По предварительным данным, в аварии пострадал один человек. Обстоятельства ДТП выясняются. Фото источника