Дача вспыхнула утром в Карелии

Сегодня в 9:49 утра пожарные Беломорского района получили сигнал о пожаре в Беломорске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

На место происшествия отправились две единицы техники и восемь сотрудников пожарно-спасательных подразделений района. Выяснилось, что огонь вспыхнул в дачном доме. Тушение пожара заняло около 40 минут - в 10:30 возгорание было ликвидировано.

В министерстве напоминают жителям Карелии, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112. Фото pixabay.com/RonaldPlett