В Кондопоге мужчина повторно попался пьяным за рулем

В Кондопоге сотрудники ГИБДД отстранили от управления пьяного водителя. Об этом сообщает паблик местного отделения Госавтоинспекции.

При проверке выяснилось, что ранее горожанин уже привлекался к ответственности за нетрезвую езду. Проходить медосвидетельствование на этот раз он отказался.

Теперь мужчине грозит уже уголовная ответственность. Его судьбу предстоит решить суду. Фото источника