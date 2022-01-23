23 января 2022, 14:11
В Кондопоге мужчина повторно попался пьяным за рулем
Жителя города бумажников ждет уголовная ответственность
В Кондопоге сотрудники ГИБДД отстранили от управления пьяного водителя. Об этом сообщает паблик местного отделения Госавтоинспекции.
При проверке выяснилось, что ранее горожанин уже привлекался к ответственности за нетрезвую езду. Проходить медосвидетельствование на этот раз он отказался.
Теперь мужчине грозит уже уголовная ответственность. Его судьбу предстоит решить суду. Фото источника