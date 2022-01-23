Пьяного водителя поймали под Петрозаводском

В субботу около 21 часа сотрудники ГИБДД Прионежского района отстранили от управления 50-летнего водителя автомобиля «Лифан». Инцидент произошел в селе Шелтозеро, сообщает паблик районного отделения полиции.

Показания алкотестера составили 0,93 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении жителя села был составлен административный протокол.

Мужчине предстоит оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Также он будет лишен прав на срок от полутора до двух лет. Решение примет суд. Фото источника